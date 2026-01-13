"C ce soir" mardi 13 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 13 janvier 2026 à 22:30 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 13 janvier 2026 :

Iran • Un massacre à huis clos

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Armin Arefi, grand reporter au Point.

Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de Libération.

Selim Nassib, écrivain.

Yasmina Asrarguis, chercheuse.

Jean-François Colosimo, historien.

Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro.