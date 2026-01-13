recherche
"Les maternelles XXL" mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 146
Mercredi 14 janvier 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mercredi 14 janvier 2026 :

  • Papa à 48 ans grâce à une belle amitié !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • On a testé la bataille de tir à l’arc en forêt
  • Enceinte, quand se rendre aux urgences obstétriques ?
  • Le jeu Roblox, porte d’entrée pour les pédocriminels ?
  • En maternelle, ils apprennent à philosopher
  • Parcoursup, mode d’emploi !
  • Les parents, champions des « mensonges blancs »
  • Trop de « je t’aime » à ses enfants, c’est grave docteur ?
  • Bernard Campan, son enfance, sa famille
Dernière modification le mardi, 13 janvier 2026 20:16
Suivez nous...