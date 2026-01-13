"Les maternelles XXL" mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 14 janvier 2026 :
- Papa à 48 ans grâce à une belle amitié !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- On a testé la bataille de tir à l’arc en forêt
- Enceinte, quand se rendre aux urgences obstétriques ?
- Le jeu Roblox, porte d’entrée pour les pédocriminels ?
- En maternelle, ils apprennent à philosopher
- Parcoursup, mode d’emploi !
- Les parents, champions des « mensonges blancs »
- Trop de « je t’aime » à ses enfants, c’est grave docteur ?
- Bernard Campan, son enfance, sa famille