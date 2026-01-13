recherche
Magazines

Orelsan sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 31 janvier 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 84
Orelsan sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 31 janvier 2026 sur France 2

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 31 janvier 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre du chanteur Orelsan.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Orelsan face à la rédaction du Papotin

Artiste incontournable de la scène musicale française, Orelsan a su imposer un univers singulier, mêlant lucidité, autodérision et sensibilité.

Dans ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, son univers et ses textes ont largement inspiré les journalistes de la rédaction.

Une émission joyeuse et créative, faite d’échanges sincères et de regards croisés sur l’art, la vie et l’écriture.

Dernière modification le mardi, 13 janvier 2026 21:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Primes à venir, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Pour Emma&quot; une fiction inspirée de l’affaire de la Josacine avec Julie De Bona sur M6

"Pour Emma" une fiction inspirée de l’affaire de la Josacine avec Julie De Bona sur M6

13 janvier 2026 - 20:37

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

"Les maternelles XXL" mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

13 janvier 2026 - 20:14

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

13 janvier 2026 - 10:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...