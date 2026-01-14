"Ça commence aujourd'hui" mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 14 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Handicap invisible : ils vivent en permanence avec la douleur

À première vue, rien ne les distingue des autres. Et portant, chaque jour, chaque nuit, leur corps leur rappelle une réalité que l’on ne voit pas.

Leur handicap est invisible, mais Mais ses conséquences, elles, sont bien réelles. Comment vivre quand la souffrance ne s’arrête jamais ?

Dans ce numéro de "Ça commence aujourd'hui", Faustine Bollaert rencontre celles et ceux qui vivent en permanence avec la douleur.

15:05 Un accident ou une maladie, une amputation... et une énorme rage de vivre !



Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités animés par une véritable rage de vivre après une amputation due à un accident ou à une maladie.

Le 24 janvier 2015, Delphine, Cléo et son frère sont percutés par une voiture alors qu’ils se promenaient sur un marché. Mère et fille ont chacune été amputées d’une jambe, ce qui ne les a pas empêchées de continuer de vivre leur vie pleinement. Cléo, aujourd’hui âgée de 13 ans, est championne junior de tennis en fauteuil.

À 11 ans, Alexis a été percuté par une voiture et a perdu sa jambe gauche. Lors de sa rééducation, Alexis a développé sa passion pour la natation et la compétition. Ce grand sportif se rêve désormais aux Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028.

Nélia Barbosa a dû être amputée de la jambe à la suite d’une maladie. Lors de sa rééducation, le médecin lui a demandé quels étaient ses objectifs. Pour Nélia, tout était clair : elle voulait pouvoir faire du kayak. Un objectif qui atteint sa consécration lorsqu’elle remporta une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.