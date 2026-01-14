"Complément d'enquête" sur le groupe LDC, le roi du poulet, jeudi 15 janvier 2026 sur France 2

Jeudi 15 janvier 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête" qui dévoilera les petits secrets du groupe LDC, le roi du poulet.

Le géant français de la volaille, le groupe LDC, représente à lui seul 40% du marché hexagonal. Mais quels sont les secrets, pas toujours avouables, du roi du poulet français ?

Ce sont trois lettres inconnues du grand public et qui pourtant font partie du quotidien de la majorité des consommateurs. Cordons bleus Le Gaulois, nuggets Maître Coq ou encore poulets fermiers Loué : derrière toutes ces marques se cache le géant français de la volaille, le groupe LDC, leader incontesté qui représente à lui seul 40% du marché hexagonal.

Poulet de laboratoire

"Complément d’enquête" s’est penché sur les secrets de la réussite de cette entreprise familiale et notamment sur la race phare de ses élevages.

C'est un poulet de laboratoire, le "Ross 308", issu de croisements génétiques et capable d’atteindre 2 kilos en 35 jours, contre 84 jours pour les poulets fermiers label rouge.

Souffrances humaine et animale

Mais ces performances spectaculaires qui permettent de vendre des filets de poulet à des prix imbattables dans les rayons des supermarchés ne seraient pas sans conséquences : qualités nutritionnelles moindres, souffrance animale...

Le magazine a rencontré des éleveurs sous pression, écœurés et qui peinent à boucler les fins de mois malgré les journées à rallonge. Des images et des témoignages inédits dévoilent aussi des méthodes qui posent question sur certains sites d’abattage.

Une volaille "made in France" ?

Les journalistes se sont rendus en Pologne, où LDC possède une filiale depuis plus de vingt ans. Alors que dans ses déclarations publiques, le PDG du groupe vante la volaille "made in France" et affirme régulièrement que la production polonaise est destinée au marché polonais, des milliers de tonnes de viande polonaise sont en réalité acheminées dans les sites de productions LDC en France.

Rien d’illégal, mais un double discours qui avait ulcéré des éleveurs français quand, en janvier 2024, ils avaient intercepté un camion rempli de poulets polonais à proximité d’une filiale LDC.

Au moment où les agriculteurs en colère se mobilisent partout en France, "Complément d’enquête" sur les petits secrets du roi du poulet français.

Une enquête de Rémi Delescluse et Bassel Al Hamwi / STP productions.