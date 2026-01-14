"Arnaques !" vendredi 16 janvier 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités

Vendredi 16 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine "Arnaques !" dans lequel Julien Courbet ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs.

Présenté par Julien Courbet, le magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher.

Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets, mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Les cas traités dans ce numéro

L'équipe d’Arnaques ! a sélectionné les escroqueries les plus courantes qui ravagent le quotidien des Français.

Du faux chèque de banque, en passant par l'arnaque à la tâche sur les réseaux sociaux ou le dépannage informatique bidon, les techniques des escrocs se multiplient. Le palmarès est édifiant...

Emmanuel, cuisinier, a perdu 55 000 euros dans un faux livret d'épargne auprès d'une banque allemande fantôme.

Maelys, quant à elle, a été escroquée de 7 500 euros en likant des publications.

Marie-Noëlle s’est fait voler 1 600 euros par des faux conseillers bancaires après avoir cliqué sur un lien qu’ils lui avaient envoyé.

Même Patrick Bruel est utilisé par des brouteurs : une femme pensait être sa maîtresse et s'est fait voler 6 000 euros !

Une fois de plus, l'équipe de Julien Courbet tente de démasquer ces arnaqueurs et de trouver une solution pour leurs victimes.