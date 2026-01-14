"C dans l'air" mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 14 janvier 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 14 janvier 2026, Caroline Roux reçoit Nicolas Domenach, chroniqueur politique, éditorialiste à Challenges et LCI, co-auteur de "Néron à l'Elysée", aux éditions Albin Michel.

"C’est l’histoire d’un homme exceptionnel... qui s’est exceptionnellement planté !". C'est ainsi que l'ouvrage se présente. L'histoire d'un président, Emmanuel Macron, "fulgurant dans la conquête, incertain puis catastrophique dans l’exercice du pouvoir". Les auteurs révèlent les coulisses des mandats Macron, de son affrontement incessant avec le chef du premier syndicat de France, Laurent Berger, à sa confrontation musclée avec François Bayrou, qui va l’amener à Matignon. Ils décrivent un président, enfermé à l’Élysée, fâché avec la plupart de ses anciens ministres, et qui n'arrive pas à reprendre le contrôle de la situation.

Le duo fait remonter à la réélection du 24 avril 2022 le déraillement de la machine. Un triomphe sans gloire et, deux mois plus tard, la perte de la majorité à l’Assemblée nationale, les prémices d'une « descente aux enfers » du résident de l’Elysée. Puis il y aura la dissolution, cette "histoire de fous", décrétée deux ans plus tard, en juin 2024, et dont le pays n’a pas fini de subir les conséquences. Au cœur de ce réquisitoire, Nicolas Domenach et Maurice Szafran n’ont pu résister à la tentation de rapprocher Macron de Néron, « des incendiaires fascinés par les feux de société qu’ils allument ».

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Georges Malbrunot, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient pour Le Figaro.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Florian Louis, historien, spécialiste des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent.

Patricia Allémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Sonia Dridi (en duplex à Washington), correspondante aux Etats-Unis pour LCI et France 24.

Le thème de l'émission :

Iran : la répression s’intensifie… Trump prêt à frapper ?

Après plus de deux semaines de manifestations contre le régime des mollahs, dans un Iran privé d’Internet, il est impossible de connaître le bilan précis de la répression menée. Toutefois, plusieurs organisations humanitaires dénoncent un massacre contre le peuple iranien. L’ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, dit avoir la confirmation de 734 victimes, mais estime que le nombre réel de morts pourrait s’élever à plusieurs milliers. Plus de 2 500 morts, dit de son côté ce mercredi l’organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux États-Unis.

Malgré le blocus des communications, des témoignages décrivent des blessures par balles, notamment aux yeux et à la tête, et des vidéos montrent des rangées et des rangées de sacs mortuaires. D’après les États-Unis, par ailleurs, le régime menace désormais les contestataires arrêtés d’exécution. Donald Trump a promis hier une action « très forte » si des citoyens étaient exécutés après des procès expéditifs. Téhéran accuse Washington de chercher un « prétexte » en vue d’une intervention militaire pour faire tomber le régime de l’ayatollah Khamenei.

Signe d’un réel malaise à Moscou, les dirigeants russes de premier plan sont restés silencieux ces derniers jours sur la situation en Iran. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a réagi ce mercredi assurant qu’un pays tiers ne pourra pas « changer la nature des relations entre la Russie et l’Iran ». Avant lui, seul l’ancien ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a condamné une « nouvelle tentative de forces extérieures d’interférer dans les affaires intérieures » du pays. Pas plus que pour le Venezuela, le Kremlin ne semble décidé à venir au secours d’un pays qu’il présentait pourtant, il y a peu, comme un « allié stratégique ».

De plus en plus menaçant vis-à-vis de Téhéran, Donald Trump a également insisté une nouvelle fois ce mercredi sur le besoin « vital » pour les États-Unis de s’emparer du Groenland, avec le soutien de l’OTAN, juste avant un entretien sous haute tension à Washington entre dirigeants danois, groenlandais et américains autour de l’avenir du territoire autonome danois. Les intentions du président des États-Unis doivent être « prises très au sérieux », a estimé le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a annoncé l’ouverture d’un consulat au Groenland le 6 février.

Alors que se passe-t-il en Iran ? Qui est Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran ? Le régime des mollahs peut-il tomber ? A l’heure où Donald Trump n’exclue pas un recours à la force contre le régime iranien à quoi pourrait ressembler une intervention américaine en Iran ? Enfin quid du Groenland ?

