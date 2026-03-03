"Les 12 coups de midi" et Jean-Luc Reichmann se mobilisent pour le Sidaction du 23 au 29 mars 2026 sur TF1

Du lundi 23 au dimanche 29 mars, le plateau des "12 Coups de Midi" sur TF1 battra au rythme de la solidarité à l'occasion de l'édition 2026 du Sidaction.

Pendant une semaine exceptionnelle, Jean-Luc Reichmann et les candidats se mobiliseront au profit du Sidaction afin de soutenir la recherche et d’accompagner celles et ceux touchés par le VIH.

Partenaire fidèle de l’association, l’émission réaffirme son engagement à travers son rendez-vous emblématique de la mi-journée. Guidés par l’incontournable Jean-Luc Reichmann, les candidats joueront avec une motivation supplémentaire : transformer leurs connaissances en soutien concret pour celles et ceux qui luttent contre le VIH.

Chaque jour, les candidats et le Maître de Midi, partageront une mission commune : réussir le « Coup Fatal » pour faire grandir la cagnotte au profit du Sidaction. À chaque bonne réponse, 2000 euros seront reversés au Sidaction, venant enrichir une cagnotte intégralement dédiée à la recherche, à l’accompagnement des personnes touchées et aux actions de prévention.

Pour lancer cette édition spéciale, Florence Thune, directrice générale du Sidaction sera présente sur le plateau afin de rappeler l’importance de la mobilisation et des initiatives solidaires.

Ne manquez pas du 23 au 29 mars à 11:50 sur TF1 cette semaine unique des "12 Coups de Midi", placée sous le signe de la générosité et de la solidarité au profit du Sidaction !