"C à vous" mercredi 14 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 14 janvier 2026 dans l'émission :
18:55 C à vous
Plus de décès que de naissances en 2025 : sommes-nous devenus une société égoïste ?
Camille Peugny, auteure du livre « Le triomphe des égoïsmes » chez PUF.
Maxime Sbaihi, économiste spécialiste des questions démographiques, directeur stratégique du Club Landoy.
Il y a 40 ans, Daniel Balavoine disparaissait
Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France vient lui rendre hommage.
Retour inédit de l’équipage de l’ISS pour cause médicale
Jean-François Clervoy, ingénieur et spationaute.
20:00 C à vous, la suite
Jacques Weber, pour la pièce “Rêver, rire, passer” au Théâtre de la Pépinière à Paris.
Thomas Snégaroff, pour le doc “JD Vance : La revanche d’une Amérique” diffusé dimanche à 21:05 sur France 5.