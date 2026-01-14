recherche
"C à vous" mercredi 14 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026
Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 14 janvier 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 14 janvier 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Plus de décès que de naissances en 2025 : sommes-nous devenus une société égoïste ?

Camille Peugny, auteure du livre « Le triomphe des égoïsmes » chez PUF.

Maxime Sbaihi, économiste spécialiste des questions démographiques, directeur stratégique du Club Landoy.

Il y a 40 ans, Daniel Balavoine disparaissait

Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France vient lui rendre hommage.

Retour inédit de l’équipage de l’ISS pour cause médicale

Jean-François Clervoy, ingénieur et spationaute.

20:00 C à vous, la suite

Jacques Weber, pour la pièce “Rêver, rire, passer” au Théâtre de la Pépinière à Paris.

Thomas Snégaroff, pour le doc “JD Vance : La revanche d’une Amérique” diffusé dimanche à 21:05 sur France 5.

Dernière modification le mercredi, 14 janvier 2026 17:18
Suivez nous...