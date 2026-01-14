"28 minutes" mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 14 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 14 janvier 2026 :

Le berceau de l’humanité est en Afrique, nous dit ce célèbre paléoanthropologue

Des fossiles découverts au Maroc, et récemment datés comme étant vieux de 773 000 ans, renforcent l’hypothèse d’une origine africaine d’Homo sapiens et d’Homo erectus. Cette datation remet en cause l'hypothèse que nos lointains ancêtres auraient vu le jour hors d'Afrique, avant de s’y rendre à nouveau.

Jean-Jacques Hublin est paléoanthropologue, discipline qui correspond à l’étude de l'évolution de la lignée humaine, et professeur au Collège de France. Il est le principal auteur de cette étude publiée dans la revue “Nature”, début janvier, qui modifie la géographie de nos origines humaines. Il est ce soir l'invité du 28 Minutes.

La société iranienne peut-elle seule venir à bout du régime des mollahs ?

Selon l’ONG HRANA (Human Rights Activists News Agency), la répression sanglante organisée par le régime iranien pour réprimer le vaste mouvement de contestation qui touche le pays a déjà fait plus de 2 500 morts. L’ONG comptabilise aussi l’arrestation de plus de 18 000 manifestants en Iran. De son côté, le département d’État américain, parle, lui, de 10 600 manifestants arrêtés et affirme qu’une première exécution d’un manifestant devrait se dérouler ce mercredi. Donald Trump a affirmé mardi soir que les États-Unis agiraient “de manière très forte” en cas d'exécutions. Il a aussi exhorté les manifestants iraniens à prendre “le contrôle des institutions”.

Alors que les rayons de nos supermarchés font face à une pénurie d'œufs, Xavier Mauduit évoque le "Grand dictionnaire de cuisine" d’Alexandre Dumas qui consacre des pages aux œufs.

Marie Bonnisseau décrypte le décrochage sportif des jeunes filles à l’adolescence.