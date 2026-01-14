recherche
Magazines

"28 minutes" mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026 187
"28 minutes" mercredi 14 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 14 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 14 janvier 2026 : 

Le berceau de l’humanité est en Afrique, nous dit ce célèbre paléoanthropologue

Des fossiles découverts au Maroc, et récemment datés comme étant vieux de 773 000 ans, renforcent l’hypothèse d’une origine africaine d’Homo sapiens et d’Homo erectus. Cette datation remet en cause l'hypothèse que nos lointains ancêtres auraient vu le jour hors d'Afrique, avant de s’y rendre à nouveau.

Jean-Jacques Hublin est paléoanthropologue, discipline qui correspond à l’étude de l'évolution de la lignée humaine, et professeur au Collège de France. Il est le principal auteur de cette étude publiée dans la revue “Nature”, début janvier, qui modifie la géographie de nos origines humaines. Il est ce soir l'invité du 28 Minutes.

La société iranienne peut-elle seule venir à bout du régime des mollahs ?

Selon l’ONG HRANA (Human Rights Activists News Agency), la répression sanglante organisée par le régime iranien pour réprimer le vaste mouvement de contestation qui touche le pays a déjà fait plus de 2 500 morts. L’ONG comptabilise aussi l’arrestation de plus de 18 000 manifestants en Iran. De son côté, le département d’État américain, parle, lui, de 10 600 manifestants arrêtés et affirme qu’une première exécution d’un manifestant devrait se dérouler ce mercredi. Donald Trump a affirmé mardi soir que les États-Unis agiraient “de manière très forte” en cas d'exécutions. Il a aussi exhorté les manifestants iraniens à prendre “le contrôle des institutions”.

Alors que les rayons de nos supermarchés font face à une pénurie d'œufs, Xavier Mauduit évoque le "Grand dictionnaire de cuisine" d’Alexandre Dumas qui consacre des pages aux œufs.

Marie Bonnisseau décrypte le décrochage sportif des jeunes filles à l’adolescence.

Dernière modification le mercredi, 14 janvier 2026 16:25
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

14 janvier 2026 - 16:31

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

14 janvier 2026 - 16:31

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 15 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

13 janvier 2026 - 10:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...