"C ce soir" mercredi 14 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 14 janvier 2026 246
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 14 janvier 2026 à 22:30 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 14 janvier 2026 :

Natalité  La grande bascule ?

Les invités de Karim Rissouli :

Maxime Sbaihi, économiste.

Corinne Maier, psychanalyste, essayiste.

Jean Birnbaum, journaliste, essayiste

Armelle Andro, démographe.

Renée Greusard, journaliste, écrivaine.

Dernière modification le mercredi, 14 janvier 2026 18:36
Magazines
Suivez nous...