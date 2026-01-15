"Echappées belles" sur la Côte Ouest de l'Australie, samedi 17 janvier 2026 sur France 5

Samedi 17 janvier 2026 à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Échappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène en Australie-Occidentale, un territoire grand comme quatre fois la France.

Bienvenue en Australie-Occidentale, un territoire sur lequel l’immensité des paysages rencontre une étonnante quiétude. Bordée par les océans Indien et Austral, loin de l’agitation des métropoles de l’Est, cette région vit à un autre rythme.

Des plages turquoise aux déserts infinis, des forêts anciennes aux terres aborigènes, l’Australie-Occidentale est à la fois ancrée dans ses traditions et tournée vers l’avenir. Ici, cultures autochtones et modes de vie occidentaux dialoguent avec respect et sérénité.

De Margaret River à Broome, ce voyage aux commandes de Jérôme Pitorin nous emmène à la rencontre de celles et ceux qui incarnent cette identité singulière.

En suivant les routes côtières souvent empruntées par les "van lifers" en quête de liberté, Échappées Belles explore une Australie plus discrète, mais intensément vivante. Une terre où les paysages dictent les gestes du quotidien, et où chaque territoire porte en lui une histoire, un rythme et une mémoire à découvrir.