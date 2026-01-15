recherche
"C à vous" jeudi 15 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 15 janvier 2026
Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 15 janvier 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 15 janvier 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Sommaire et invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

20:00 C à vous, la suite

Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30.

Dernière modification le jeudi, 15 janvier 2026 16:17
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Suivez nous...