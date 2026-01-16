"Ça commence aujourd'hui" vendredi 16 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Une aventure d'un soir... et un bébé !
Une rencontre imprévue, une nuit sans lendemain… du moins en apparence. Parfois, une seule soirée suffit à bouleverser toute une vie. Quand le hasard s’invite dans l’intimité, il peut laisser derrière lui bien plus qu’un souvenir : un enfant.
15:05 Son mari avait un amant...
Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités dont le mariage a basculé suite à une homosexualité refoulée.
Marié et père de trois enfants, Laurent a eu une révélation lorsque son beau-frère lui a présenté un ami. Amoureux, il a vécu une relation cachée durant quatre mois, jusqu’au jour où ce secret est devenu trop lourd à porter. Il a fini par tout révéler à sa femme, qui s’est d’abord effondrée.
Pendant sa deuxième grossesse, Florence a commencé à douter des attirances de son mari. En regardant les factures téléphoniques, elle a remarqué que tous les soirs à minuit, il y avait un appel de son portable vers un autre numéro. Florence a alors appelé cette personne : c’était un homme. Elle n’a pas vécu cette tromperie comme une trahison, mais en découvrant cette clandestinité, Florence a eu un déclic : tous les deux méritaient mieux et le couple a décidé de se séparer.
Durant son adolescence, Dylan est victime de l’homophobie d’un membre de sa famille, le poussant à refouler son attirance pour les hommes. Sa femme, soupçonneuse et inquiète de son état physique et mental suite à une tentative de suicide, finira par lui en parler. Elle sera la première personne à qui il avouera son homosexualité.