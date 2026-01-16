"28 minutes" vendredi 16 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 16 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Pascal Blanchard, historien.

Isabelle Saporta, essayiste et éditorialiste.

Noémie Halioua, essayiste, membre du comité éditorial de La Nouvelle revue politique.

Thibault Soulcié, dessinateur de presse.

Iran : le régime va-t-il se maintenir grâce à une répression sans précédent ?

Depuis la fin du mois de décembre, début des manifestations massives contre le régime des mollahs en Iran, plusieurs milliers de personnes ont été tuées, selon l’ONG Iran Human Rights, basée en Norvège. Depuis le 8 janvier, internet est totalement coupé par le régime.

Groenland, Ukraine : la France doit-elle s’armer davantage ?

Sur fond de tensions avec les États-Unis au sujet du Groenland, Emmanuel Macron s’est montré offensif lors de ses vœux aux armées le 15 janvier. “Pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort”, a-t-il déclaré. Il demande un effort supplémentaire de 36 milliards d’euros pour accélérer le réarmement de la France.

Renaud Dély reçoit Nathalie Bittinger, autrice et maître de conférences en études cinématographiques, qui publie “Gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou ! Dans la tête de David Lynch”, aux éditions Hoëbeke. À partir de ses citations, elle plonge dans la tête du réalisateur américain, mort il y a un an.

D’un côté, la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole en France, a dû forcer, cette semaine, les barrages de police pour faire entrer ses tracteurs dans Paris afin de protester contre l’accord UE-Mercosur. De l’autre, la FNSEA, premier syndicat agricole, était autorisée à déplacer plus de 300 tracteurs près de l’Assemblée nationale. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Matthias Renault, député RN de la Somme, a déposé un amendement à l’Assemblée nationale pour baisser les subventions accordées aux festivals “idéologiques et militants”, dont les Trans Musicales de Rennes. Cet événement musical n’a pourtant rien à voir avec les personnes transgenres. C’est le "Point com" de Natacha Triou.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur la finale de la Coupe d’Afrique des nations, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par nos invités ainsi que le "Monde des choses" de David Castello-Lopes sur la plongée sous-marine.