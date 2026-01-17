Chauffage : comment réduire la facture ? Réponses dans "Le monde de Jamy" lundi 19 janvier 2026 sur France 5

Entre le gaz, l’électricité ou encore le bois, comment choisir ? Toutes les réponses pour réduire la facture de chauffage dans "Le monde de Jamy" lundi 19 janvier 2026 à 21:10 sur France 5.

Avec la flambée des prix du gaz et de l'électricité, un ménage français sur cinq envisage de changer de mode de chauffage. Pour dépenser moins, mais aussi pour protéger la planète, car le chauffage de nos logements est responsable de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre.

Mais, entre le gaz, l’électricité ou encore le bois, comment choisir ? Avec Jamy, nous partons à la rencontre de ces Français qui franchissent le pas.

Comment fonctionnent les fameuses pompes à chaleur, très en vogue en ce moment ?

Comment les radiateurs électriques diffusent-ils leur chaleur dans votre salon ?

Rien ne sert de changer votre chauffage si votre logement est une passoire thermique.

Mais vaut-il mieux isoler vos murs à l’intérieur ou à l’extérieur ?

Le mode de chauffage le plus économique, c’est le bois qui séduit de plus en plus de Français. Jamy nous dévoilera la vie secrète du feu.

Pourquoi nos bonnes vieilles cheminées ouvertes sont-elles inefficaces et polluantes ?

Comment fonctionnent les poêles à bois de nouvelle génération qui limitent les émissions des particules fines ?

Et à force de brûler des bûches, ne risque-t-on pas de dépeupler nos forêts ?

Les intervenants :

Jacques Gautier, expert rénovation - DOREMI

Nicolas Gumy, Mon accompagnateur Renov - CLÉO RENOV

Laurent Giry, formateur en éco-construction - ASDER

Guilian Leroux, formateur en éco-construction - ASDER

Clémence David, directrice adjoint service bois IDF - ONF

Kevin Pras, directeur R&D - SEGUIN