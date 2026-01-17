"Sept à Huit" dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 18 janvier 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Attention : arnaques !

Fuite d'eau, porte claquée ou faux conseillers bancaires, gare aux arnaques. Comment éviter les pièges ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Le casse du Louvre

Près de 90 millions d'euros de bijoux dérobés en sept minutes, "Sept à Huit" diffusera un document exclusif sur le casse du Louvre.

All Inclusive aux Canaries

Soleil et formule tout compris aux Îles Canaries, pour le meilleur... ou pour le pire !

19:30 Le portrait de la semaine

Louis Derungs

Solaire et résilient. Il y a 10 ans, Louis Derungs se réveille couché dans un lit d’hôpital, après une électrocution de 15.000 volts. Amputé de ses deux bras, la moitié de son corps brûlé. On lui dit qu’il ne remarchera plus. Tous ses organes vitaux sont sujets à inquiétude et branchés à des machines. Sa vie a basculé le 2 octobre 2013…