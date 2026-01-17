"Sept à Huit" dimanche 18 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

17:15 Sept à Huit Life
“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !
Attention : arnaques !
Fuite d'eau, porte claquée ou faux conseillers bancaires, gare aux arnaques. Comment éviter les pièges ?
18:20 Sept à Huit
Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.
Le casse du Louvre
Près de 90 millions d'euros de bijoux dérobés en sept minutes, "Sept à Huit" diffusera un document exclusif sur le casse du Louvre.
All Inclusive aux Canaries
Soleil et formule tout compris aux Îles Canaries, pour le meilleur... ou pour le pire !
19:30 Le portrait de la semaine
Louis Derungs