recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" mercredi 21 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 20 janvier 2026 203
"Les maternelles XXL" mercredi 21 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Mercredi 21 janvier 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mercredi 21 janvier 2026 :

  • 2 bébés malgré l’ablation de mes 2 trompes !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • La GRS, un sport complet !
  • Attention aux suites de césarienne
  • Réussite scolaire : tout se joue avant 6 ans ?
  • Une famille d’accueil pour retraitées….
  • Comment parler d’actualité aux enfants
  • Tant de clichés sur la pension alimentaire…
  • Parents, il est temps d’aller au lit…sans écrans !
  • Aïssa Maïga, son enfance, sa famille
Dernière modification le mardi, 20 janvier 2026 20:08
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 21 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 21 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

20 janvier 2026 - 20:05

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; mardi 20 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" mardi 20 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

20 janvier 2026 - 19:54

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

20 janvier 2026 - 10:49 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...