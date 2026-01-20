"Les maternelles XXL" mercredi 21 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mercredi 21 janvier 2026 :
- 2 bébés malgré l’ablation de mes 2 trompes !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- La GRS, un sport complet !
- Attention aux suites de césarienne
- Réussite scolaire : tout se joue avant 6 ans ?
- Une famille d’accueil pour retraitées….
- Comment parler d’actualité aux enfants
- Tant de clichés sur la pension alimentaire…
- Parents, il est temps d’aller au lit…sans écrans !
- Aïssa Maïga, son enfance, sa famille