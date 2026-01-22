"Echappées belles" à Lyon, samedi 24 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

Samedi 24 janvier 2026 à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Échappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène, le temps d'un week-end, à Lyon.

Par sa proximité à Paris (2h), aux Alpes (1h) ou à la mer (2h), Lyon est une destination naturelle “sur la route de…” et idéale le temps d’un week-end !

Ville capitale par l’envergure de sa métropole, Lyon bénéficie d’un dynamisme remarquable au cœur d’un vaste territoire de vignes, lacs, montagnes et volcans, et s’impose comme un “must” à visiter au moins une fois dans sa vie.

Lyon, capitale de la gastronomie, berceau du cinéma, capitale des gaules, cité romaine, ville lumière et d’arts, a des atouts certains, mais a-t-elle été vraiment “rencontrée”...?

Certes, on lui connaît ses édifices majestueux comme la Basilique de Fourvière, Confluence, la Tour Crayon, l’Opéra, le Grand Hôtel Dieu ; quatre de ses quartiers (500 hectares) sont inscrits au Patrimoine de l’UNESCO et on lui reconnaît aussi sa douceur de vivre avec ses deux cours d’eau autour de ses deux collines, ainsi que son héritage gallo-romain (fondation 43 avant JC), celui des soieries, et son influence gastronomique sur nos papilles avec ses fameux bouchons, mais l’a-t-on vraiment rencontrée de l’intérieur… ? Du point de vue des Lyonnais, de ceux qui la traversent chaque jour, de ceux qui la vivent et la font évoluer en surfant sur la richesse de son patrimoine ?

Discrète mais secrète, Lyon est comme une grande dame, aux atouts certains et à l’allure assurée, derrière laquelle se cache la fraîcheur de la jeunesse et d’un dynamisme renouvelé.

Ismaël Khelifa part à la rencontre de ce territoire secret, appareil photo argentique en bandoulière, prêt à traverser les traboules, à pousser les portes et rencontrer ceux qui vivent Lyon au cœur.

Un week-end pour découvrir Lyon de l’intérieur, capter ses saveurs, sa lumière, et révéler ce qu’elle murmure à qui prend le temps.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : Danemark le parfait équilibre".