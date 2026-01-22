recherche
Magazines

"Echappées belles" à Lyon, samedi 24 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 22 janvier 2026 133
"Echappées belles" à Lyon, samedi 24 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

Samedi 24 janvier 2026 à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit du magazine "Échappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène, le temps d'un week-end, à Lyon.

Par sa proximité à Paris (2h), aux Alpes (1h) ou à la mer (2h), Lyon est une destination naturelle “sur la route de…” et idéale le temps d’un week-end !

Ville capitale par l’envergure de sa métropole, Lyon bénéficie d’un dynamisme remarquable au cœur d’un vaste territoire de vignes, lacs, montagnes et volcans, et s’impose comme un “must” à visiter au moins une fois dans sa vie.

Lyon, capitale de la gastronomie, berceau du cinéma, capitale des gaules, cité romaine, ville lumière et d’arts, a des atouts certains, mais a-t-elle été vraiment “rencontrée”...?

Certes, on lui connaît ses édifices majestueux comme la Basilique de Fourvière, Confluence, la Tour Crayon, l’Opéra, le Grand Hôtel Dieu ; quatre de ses quartiers (500 hectares) sont inscrits au Patrimoine de l’UNESCO et on lui reconnaît aussi sa douceur de vivre avec ses deux cours d’eau autour de ses deux collines, ainsi que son héritage gallo-romain (fondation 43 avant JC), celui des soieries, et son influence gastronomique sur nos papilles avec ses fameux bouchons, mais l’a-t-on vraiment rencontrée de l’intérieur… ? Du point de vue des Lyonnais, de ceux qui la traversent chaque jour, de ceux qui la vivent et la font évoluer en surfant sur la richesse de son patrimoine ?
Discrète mais secrète, Lyon est comme une grande dame, aux atouts certains et à l’allure assurée, derrière laquelle se cache la fraîcheur de la jeunesse et d’un dynamisme renouvelé.

Ismaël Khelifa part à la rencontre de ce territoire secret, appareil photo argentique en bandoulière, prêt à traverser les traboules, à pousser les portes et rencontrer ceux qui vivent Lyon au cœur.

Un week-end pour découvrir Lyon de l’intérieur, capter ses saveurs, sa lumière, et révéler ce qu’elle murmure à qui prend le temps.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : Danemark le parfait équilibre".

Dernière modification le jeudi, 22 janvier 2026 11:42
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;NCIS : Tony & Ziva&quot;, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 24 janvier 2026

"NCIS : Tony & Ziva", résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 24 janvier 2026

22 janvier 2026 - 11:48

Sur le même thème...

&quot;Complément d'enquête&quot; jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Complément d'enquête" jeudi 22 janvier 2026 sur France 2, sommaire du magazine

22 janvier 2026 - 10:16

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; à Lyon, samedi 24 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

"Echappées belles" à Lyon, samedi 24 janvier 2026 sur France 5 avec Is…

22 janvier 2026 - 11:35 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...