"Faites entrer l’accusé" sur l'affaire Alfredo Stranieri, dimanche 25 janvier 2026 sur RMC Découverte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 23 janvier 2026
Dimanche 25 janvier 2026 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” consacré à l'affaire Alfredo Stranieri.

Un quadruple meurtre et une tentative d'homicide, doublés d'escroqueries et de recels : le parcours d'Alfredo Stranieri est truffé d'arnaques en tout genre et d'un goût très sûr pour les changements d'identité. Rien ne le destinait, pourtant, à devenir un tueur en série, lui qui a accompli toute sa vie des coups en douce.

Repéré par la justice, Alfredo Stranieri a été accusé d'avoir assassiné deux couples dont il a repris les affaires pour les gérer ensuite frauduleusement, et d'avoir tenté de tuer le propriétaire d'une Jaguar qu'il convoitait.

En 2003, Alfredo Stranieri a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.

Retour sur une affaire qui, si elle a mis du temps à être dévoilée, a ensuite défrayé la chronique.

Suivez nous...