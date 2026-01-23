recherche
"C à vous" vendredi 23 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 23 janvier 2026
"C à vous" vendredi 23 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 23 janvier 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 23 janvier 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Riposte européenne face aux menaces de Trump, budget, livret A…

François Lenglet, journaliste économique et essayiste.

Mort de Simon : la colère de la famille après la relaxe requise pour bizutage et homicide involontaire

Daniel Guermonprez, père de Simon, décédé après une soirée d'intégration.

Marie-France Henry, présidente du Comité national contre le bizutage.

Rafales à 110 km/h, fortes pluies, vagues dangereuses... la tempête "Ingrid" frappe la France

Laurent Romejko, journaliste météo, présentateur de Météo à la carte sur France 3.

20:00 C à vous, la suite

Pierre Niney et Anthony Bajon pour le film « Gourou » en salle le 28 janvier.

Teddy Riner, pour le Gala des pièces jaunes vendredi 30 janvier à 20:55 sur France 2.

Dernière modification le vendredi, 23 janvier 2026 17:17
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Vendredi
Suivez nous...