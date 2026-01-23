recherche
"28 minutes" vendredi 23 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

"28 minutes" vendredi 23 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 23 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire dans un collège de Seine-Saint-Denis,

Catherine Tricot, directrice de la revue Regards,

Julie Graziani, essayiste,

Louison, dessinatrice de presse.

Motions de censure rejetées : Sébastien Lecornu est-il parti pour rester ?

Le premier ministre avait annoncé renoncer au 49.3 pour adopter le budget mais s'y est finalement résolu ce 21 janvier, mettant à l'épreuve la solidité de ses alliances parlementaires. Pour le moment, deux motions de censure ont été déposées, aucune n'a provoqué la chute du gouvernement, notamment grâce à la non-censure du PS.

Trump n’attaquera pas le Groenland : une victoire à la Pyrrhus pour l’Europe ?

Après avoir annoncé vouloir s'emparer du Groenland, par la force si nécessaire, Donald Trump a finalement renoncé à une intervention militaire ce mercredi 21 janvier, après un entretien avec le secrétaire général de l'Otan.

Renaud Dély recevra Frédéric Ferrer, dramaturge et metteur en scène qui présente "Comment Nicole a tout pété", jouée au théâtre du Rond-Point, à Paris, jusqu’au 7 février. Elle reconstitue un débat public organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP).

26 membres ont rejoint cette semaine, le “Conseil de la paix”, créé par Donald Trump. Présidée à vie par le président américain, cette instance s'affiche sans complexe comme une concurrente de l'ONU. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Pour lutter contre les invectives et les mensonges qui sont légion sur X, le Quai d'Orsay y a lancé un compte qui adopte les codes du net, à rebours de la diplomatie, pour le plus grand plaisir des internautes. C’est le "Point com" de Natacha Triou.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur la répression des manifestations en Iran, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par nos invités ainsi que l'histoire de la semaine de Frédéric Pommier sur la vente aux enchères de tableaux d'Adolf Hitler.

