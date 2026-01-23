"Quotidien" vendredi 23 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 23 janvier 2026 :
Arnaud Miranda, pour son livre « Les lumières sombres » aux éditions Gallimard.
Dany Boon, pour son spectacle « Clown n'est pas un métier » en tournée et à l'Olympia du 27 au 29 avril 2027.
Sébastien Tellier, pour son album « Kiss the beast » disponible le 30 janvier.