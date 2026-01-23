"Quotidien" vendredi 23 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 23 janvier 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 23 janvier 2026 :

Arnaud Miranda, pour son livre « Les lumières sombres » aux éditions Gallimard.

Dany Boon, pour son spectacle « Clown n'est pas un métier » en tournée et à l'Olympia du 27 au 29 avril 2027.

Sébastien Tellier, pour son album « Kiss the beast » disponible le 30 janvier.