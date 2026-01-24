recherche
"Sept à Huit" dimanche 25 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026
"Sept à Huit" dimanche 25 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 25 janvier 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Des économies pour bien commencer l'année

Pommes de terre à 40 centimes le kilo, lunettes de vue à 25 euros ou premiers prix en supermarché. Comment font-ils ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Le routard de l'arnaque

Un séducteur traqué aujourd'hui par ses victimes...

El Nido

Bienvenue au paradis d'El Nido aux Philippines...

19:30 Le portrait de la semaine 

Suzanne

À 24 ans, Suzanne livre un témoignage bouleversant sur les 20 années d’emprise et de violences infligées par le compagnon de sa mère, surnommé « le gourou de la maison de l’horreur de Nogaro ». En novembre 2025, cet homme a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle.

Fille de l’une des quatre femmes ayant vécu sous son emprise, Suzanne raconte une enfance marquée par la peur, les coups, mais aussi par les liens fraternels essentiels qui, selon ses mots, les ont « maintenus en vie ».

Suivez nous...