"Sept à Huit" dimanche 25 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

17:15 Sept à Huit Life
“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !
Des économies pour bien commencer l'année
Pommes de terre à 40 centimes le kilo, lunettes de vue à 25 euros ou premiers prix en supermarché. Comment font-ils ?
18:20 Sept à Huit
Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.
Le routard de l'arnaque
Un séducteur traqué aujourd'hui par ses victimes...
El Nido
Bienvenue au paradis d'El Nido aux Philippines...
19:30 Le portrait de la semaine
Suzanne
À 24 ans, Suzanne livre un témoignage bouleversant sur les 20 années d’emprise et de violences infligées par le compagnon de sa mère, surnommé « le gourou de la maison de l’horreur de Nogaro ». En novembre 2025, cet homme a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle.
Fille de l’une des quatre femmes ayant vécu sous son emprise, Suzanne raconte une enfance marquée par la peur, les coups, mais aussi par les liens fraternels essentiels qui, selon ses mots, les ont « maintenus en vie ».