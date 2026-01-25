recherche
"13h15 le dimanche" : Le télégramme d'Eduard Schulte ce 25 janvier 2026 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 25 janvier 2026
"13h15 le dimanche" : Le télégramme d'Eduard Schulte ce 25 janvier 2026 sur France 2

Ce 25 janvier 2026 sur France 2, le magazine "13h15 le dimanche"  propose un documentaire exceptionnel sur l'histoire méconnue d’un industriel allemand qui tenta par tous les moyens, dès 1942, d’informer le gouvernement américain du projet d’extermination des juifs d'Europe. 

Il les a alertés… ils ne l’ont pas cru. L’homme qui a été le premier à révéler l’existence la "solution finale" était l’un des plus gros industriels du IIIe Reich, présent à tous les dîners mondains, proche des milieux politiques, sûr de son pouvoir et de la puissance de l’Allemagne.

Difficile d’imaginer que, dans l’intimité, Eduard Schulte haïssait Hitler et les nazis.

Prêt à tout perdre pour faire passer le message

Ce double jeu lui a permis d’obtenir de précieuses informations sur le Reich et ses projets les plus macabres. Quand, en juillet 1942, il apprend que le plan de la "solution finale" a été arrêté, il décide d’alerter Londres et Washington. Impossible, pour ce grand bourgeois, d’être le complice passif d’un massacre programmé.

Pour transmettre son message, il a dû prendre tous les risques… sans jamais révéler son identité. À chaque instant, il pouvait être trahi. À chaque étape, il pouvait être découvert. Mais ce télégramme devait à tout prix traverser l’Atlantique.

Une série documentaire réalisée par Anne-Sophie Chaumier Le Conte et Marine Suzzoni / FTV presse.

Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
