"Reportages découverte" : Les aventuriers des fourneaux, dimanche 25 janvier 2026 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 25 janvier 2026 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « Les aventuriers des fourneaux », un document réalisé par Marion Cieutat.

Chaque année, des milliers de Français ouvrent un restaurant. Parmi eux, de nombreux novices attirés par la renommée des grands chefs et par le prestige des émissions de cuisine. Pour d’autres, il s’agit d’une reconversion professionnelle pour vivre leur passion de la cuisine. D’autres enfin veulent faire revivre un village avec leur restaurant.

Mais ouvrir son propre établissement est un parcours semé d’embûches. La moitié des restaurants ferme avant d’atteindre 3 années d’existence.

Pendant un an, "Reportages découverte" a suivi le quotidien de quatre restaurants qui se lancent dans l’aventure de leur vie : ouvrir leur premier restaurant.

Pour Maud, la bretonne, reprendre le restaurant de son village de Montours en Ille-et-Vilaine, n’avait rien d’évident. “Il y a des gens qui ouvrent un restaurant parce qu'ils aiment cuisiner, mais moi, ce n'est pas ça. C'est parce que je voulais recréer un lieu de vie dans le bourg, dans le village.” Ancienne assistante de direction, cette bretonne pure souche a toujours vécu dans son village de 1000 habitants dont les commerces ferment au fil du temps. Alors il y a neuf mois, avec son conjoint Jean-Marie, elle a racheté l’ancien restaurant, fermé depuis 5 ans. Ensemble, ils ont décidé de faire tous les travaux de rénovation eux-mêmes. Du sol au plafond, ils se sont lancés dans un chantier gigantesque avec l’espoir d’ouvrir un établissement de cuisine française traditionnelle et avec le plus possible de produits locaux. Son rêve ultime : redonner vie à son petit village.

En Charente, à Barbezieux près de Cognac, Audrey aussi change de vie. Mère de deux enfants, elle a quitté son emploi dans la communication pour ouvrir un foodtruck. Au programme : des pâtisseries et du snacking maison. Mais pour que cette reconversion soit un succès, Audrey va enchainer les défis : récupérer son camion qu’elle a fait aménager sur mesure en Espagne ; négocier des autorisations de stationnement auprès des mairies…rien ne va être simple. “J’ai toujours aimé pâtisser. Il y a du pain sur la planche avant l'ouverture.” Le tout en s’occupant de ses deux enfants, Audrey va devoir être sur tous les fronts pour mener son projet à bien.

A Paris, nous allons suivre le rêve de Maksym. Ukrainien, ce jeune chef de 29 ans est venu travailler en France il y a 10 ans, et s’est formé auprès des plus grands chefs cuisiniers, comme le multi-étoilé Alain Ducasse. Aujourd’hui, il veut ouvrir son propre restaurant, en plein cœur du 11e arrondissement de Paris. Un environnement concurrentiel, où il va tout faire pour tirer son épingle du jeu. Et surtout, il va devoir faire face à des difficultés étonnantes : à quelques semaines de l’ouverture, son restaurant n’a toujours pas accès à l’électricité : “C'est compliqué de se dire dans notre tête. C'est à cause de l'électricité en fait. On se trouve en plein milieu de Paris. 11E Arrondissement. Et... autour de nous, tout le monde a l’électricité, il n’y a pas de soucis. Et nous on n’en a pas.”



En Indonésie, Virginie et Pierre, originaires d’Agen, ont décidé de mettre les voiles pour ouvrir un restaurant à Bali. Lui est chef cuisinier, elle, est ancienne assistante dentaire. Ce couple marié est tombé sous le charme de Bali lors de vacances. Au point de vouloir y poser leurs valises définitivement l’été dernier. Mais, à plus de 12 000 Km, de Paris, l’île paradisiaque d’Indonésie leur réserve bien des surprises. D’autant qu’ils se sont donnés pour mission de faire de la cuisine traditionnelle du Sud-Ouest de la France, sans importer un seul ingrédient ! “Nous on va absolument tout faire avec des produits locaux et importer le moins possible, mais on va y arriver puisqu’on ne lâche rien.” affirme Virginie, plus battante que jamais.

Ces apprentis restaurateurs passeront par de profonds moments de découragement. Mais ils sont prêts à tout pour réaliser leur rêve : ouvrir leur premier restaurant.