"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 25 janvier 2026 sur France 2

Dimanche 25 janvier 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 25 janvier 2026 :

Cette semaine, "20h30 le dimanche" revient sur l’homme qui se cache derrière la chanson Allô maman bobo, emblématique de son répertoire. Quand, il y a cinquante ans, Alain Souchon fait ses débuts, son personnage d’antihéros qui s’amuse de ses failles détonne. Homme enfant, il s’est emparé de sujets graves avec, toujours, une pointe de malice.

La famille Souchon, c'est aussi l’histoire d’un père qui a transmis sa passion pour la musique et l’écriture à ses fils, Pierre et Ours. Ensemble, ils ont composé son 15ème album, « Âmes Fifties», sorti en 2019. C'est aussi avec eux qu’il est remonté sur scène, pour souffler le 27 mai 2024 ses 80 bougies.

Un sujet de Lucile Aimard, Félix Albert et Morgane Leproust.