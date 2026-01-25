"Les maternelles XXL" lundi 26 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 26 janvier 2026 :
- J’ai accouché dans la salle de bains !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Les Restos du cœur au service des bébés
- C’est l’heure du bain !
- Cytomégalovirus : les dernières décisions de la HAS
- Le krav maga, l’autre sport de combat
- Comment gérer la crise d’ado ?
- La géolocalisation, elle n’a pas tout bon !
- Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ?
- Les confidences d’un mentaliste.