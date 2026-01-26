recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 26 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 26 janvier 2026
Ce lundi 26 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ce voisin si inquiétant

Il est là, juste de l'autre côté du mur. Un visage familier, mais derrière chaque sourire se cache peut-être un secret. Votre voisin : celui qui semble toujours un peu trop silencieux, un peu trop distant… ou au contraire, trop présent. Mais qui est-il vraiment ?

15:05 Cold Cases : elles n'ont jamais cessé de chercher la vérité

Faustine Bollaert reçoit 2 témoignages forts de cold cases, ces affaires judiciaires non élucidées.

Leïla, la mère de Dounia, a été retrouvée morte dans un canal non loin de chez elle en 2000. Pendant 22 ans, Dounia n’a jamais perdu espoir de connaître un jour la vérité. En 2022, le pôle Cold Case de Nanterre a étudié le dossier et une enquête a été relancée. En novembre dernier un suspect a été mis en examen, Dounia connaît cet homme...

Jean-Joseph, le père de Christine, a été retrouvé mort en 1989. 3 ans plus tard, Francis Heaulme, interrogé sur d’autres affaires, a avoué avoir tué Jean-Joseph et dessiné un croquis précis des lieux. À l’époque, Francis Heaulme n’était pas encore connu comme le tueur en série que l'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, il s’est rétracté et à cause de scellés et pièces à convictions égarés, l’affaire du meurtre de Jean-Joseph a été classée sans suite en 2002...

&quot;Comme une ombre&quot;, fiction inédite diffusée sur France 2 mercredi 28 janvier 2026

"Comme une ombre", fiction inédite diffusée sur France 2 mercredi 28 janvier 2026

26 janvier 2026 - 10:02

Suivez nous...