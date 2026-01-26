"Des racines et des ailes" : Terroir d'excellence en Franche-Comté mercredi 28 janvier 2026 sur France 3

Mercredi 28 janvier 2026 à 21:10, Carole Gaessler vous emmènera en Franche-Comté, du Jura au pays de Montbéliard, dans un numéro du magazine "Des racines & des ailes".

"Des racines & des ailes" nous emmène en Franche-Comté, des plateaux du Jura au Pays de Montbéliard, à la rencontre de celles et ceux qui protègent et magnifient ce territoire et ses savoir-faire d’exception.

À Besançon, capitale française de l’horlogerie, Nicolas Prêtre est l’héritier d’un savoir-faire transmis de père en fils depuis sept générations. Il achève la restauration de deux chefs-d’œuvre, l’horloge des Heures du Monde du Grand Palais, à Paris, et l'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean, à Lyon.

Jean-Baptiste Strobel, guide dans le parc naturel régional du Haut-Jura et photographe, nous entraîne sur la piste de l’animal mythique de la région : le lynx. Grâce à lui, nous assisterons à la remise en liberté d’une jeune femelle blessée par un chasseur. Une victoire pour les passionnés du centre Athénas, qui soignent les animaux sauvages.

Dans le Haut-Jura, Aurélie Gros transmet aux jeunes de son atelier un savoir-faire historique dans cette région longtemps reculée, celui des virtuoses lapidaires qui, depuis quatre siècles, taillent des pierres précieuses pour les plus grandes maisons de joaillerie.

L’histoire de la Franche-Comté est intimement liée à l’exploitation du sel. On en produisait depuis le Moyen Âge et jusqu’en 1962. À Salins-les-Bains, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le chef cuisinier Fabrice Piguet s’est lancé le défi de relancer la fabrication de la fleur de sel, l’or blanc de la région.

La Ligne des Hirondelles, qui relie Besançon à Morez, est l’une des plus spectaculaires voies ferrées de France. Les bénévoles de l’Association X 2800 ont redonné vie à cette ligne historique. À bord d’un autorail des années 1960, fraîchement rénové, ces passionnés nous font découvrir l’impressionnante succession de tunnels et de viaducs.