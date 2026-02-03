"28 minutes" mardi 3 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 3 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 3 février 2026 :

Avec l’ouverture du passage de Rafah, une note d’espoir pour les habitants de Gaza ?

Le passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte, a rouvert le 2 février, dans les deux sens, sous contrôle israélien et égyptien. Il était fermé de manière quasi-permanente depuis mai 2024, rendant impossible l’évacuation des habitants de l’enclave palestinienne, notamment les malades et les blessés, qui peuvent à présent se faire soigner dans un autre pays. Dimanche 1er février, le gouvernement israélien a indiqué que Médecins sans frontières (MSF), une des ONG les plus actives dans l’enclave, devra quitter Gaza d’ici la fin du mois, après son refus de fournir une liste détaillée de ses employés palestiniens.

Élisabeth Quin reçoit Claire Magone, directrice générale de MSF.

Produire ou périr : l’UE est-elle prête pour la révolution du "made in Europe" ?

Dans une tribune publiée le 1er février dans le journal “Les Échos”, Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, appelle à l’instauration d’une “véritable préférence européenne dans nos secteurs les plus stratégiques”. Dans ce texte, cosigné par plus d’un millier de dirigeants d’entreprise de l’Union européenne, ils demandent un “made in Europe” afin d’être plus compétitifs face aux États-Unis et la Chine, et de réduire leur dépendance. Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, avançait une série de 170 propositions pour accroître la production européenne via une politique d’investissements massifs dans les secteurs clés, dans un rapport remis en septembre 2024. Cette stratégie irait à l’encontre de la notion de souveraineté, au cœur du projet européen qui s’est bâti sur le libre-échange et la libre concurrence, y compris entre ses membres.

Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de la fontaine de Trevi, à Rome, alors que son accès devient payant pour les touristes.

Marie Bonnisseau s’intéresse à un réseau social d’un autre genre, Moltbook, où les IA dialoguent et complotent.