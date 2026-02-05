"Echappées belles" dans les Alpes du Sud, samedi 7 février 2026 sur France 5

Samedi 7 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène dans les Alpes du Sud.

Avec ses reliefs contrastés, son ensoleillement record et ses terres entre mer et montagne, le Sud-Est de la France s’impose comme l’un des territoires agricoles les plus diversifiés du pays. Des coteaux de la Drôme aux plaines de Camargue, des vergers provençaux aux rizières du delta, des élevages alpins aux fermes marines du littoral méditerranéen, cette région compose un véritable patchwork agricole, où traditions séculaires et pratiques innovantes cohabitent.

Un monde confronté à de multiples défis : raréfaction de l’eau, succession difficile, hausse des coûts, précarité de certains statuts… mais aussi à un nouvel élan, incarné par des jeunes qui reviennent s’installer, souvent porteurs de projets durables et de convictions fortes.

Des montagnes aux rives de la Méditerranée, partons à la rencontre d’un territoire qui réinvente l’agriculture. Ici, loin des clichés de la ferme traditionnelle, les exploitations prennent mille visages. Le Sud-Est de la France, avec la richesse de ses paysages, donne naissance à des agricultures multiples, ancrées dans la diversité.

De l’élevage en alpage aux champs de lavande, c’est tout un éventail de pratiques agricoles qui se déploie, reflet d’un territoire dynamique et multiple. Une mosaïque d’exploitations, unique en son genre, où chaque terroir exprime sa propre vision de l’agriculture.

