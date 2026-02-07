"Grands Reportages" : Je quitte la France, samedi 7 février 2026 sur TF1 (vidéo)

Samedi 7 février 2026 à partir de 13:40 dans "Grand Reportages", TF1 vous proposera de revoir les deux épisodes de la 2ème saison de la série documentaire « Je quitte la France » réalisée par Stéphane Ferracci.

Besoin de dépaysement, ras-le-bol de la morosité ambiante, envie de plus de liberté ou de découvrir une nouvelle culture, de plus en plus de Français changent de vie et parfois même n’hésitent pas à partir à l’autre bout du monde. Deux millions vivraient déjà à l’étranger… et le chiffre ne fait que croitre.

Mais s’expatrier, tout vendre, tout quitter puis tout reconstruire à des milliers de kilomètres, cela prend forcément du temps et implique de prendre des risques. Une équipe de “Grand Reportages” a donc consacré 4 ans à suivre les aventures exceptionnelles de 3 familles. Depuis la France quelques jours avant leurs départs, puis au moment de leurs arrivées dans chacun des pays d’adoption : les Philippines, les États-Unis et le Costa Rica.

“Grand Reportages” a aussi filmé leurs installations au fil des mois, les galères, les joies, les coups durs et les coups de cœur. Puis, les a retrouvés bien plus tard… parfois plus de deux ans après (Covid oblige) pour savoir ce qu’ils étaient devenus et surtout pour faire le bilan de leurs épopées. Une série documentaire de 2x60 minutes...

Durant ces 4 années, “Grand Reportages” a suivi, Philippe et Marie… de la banlieue parisienne aux plages des Philippines. A quelques années de la retraite, Philippe aide-soignant, a décidé de tout quitter à 56 ans pour vivre de sa passion (la Boxe Khmer) et suivre son épouse originaire des Philippines. Là-bas, avec les économies d'une vie, il a pour projet de construire un camp de boxe. Le but, faire venir des sportifs du monde entier pour s’entrainer à la mode asiatique. « La vie, c'est comme un combat de boxe ! J'ai perdu les trois premiers rounds, mais je veux gagner les deux autres » explique Philippe avec émotion. Mais le Français sans aucune expérience dans le bâtiment, sera-t ’il à la hauteur pour mener à bien son chantier… Pharaonique … dans un pays qu’il ne connait pas ?

“Grand Reportages” a accompagné Nikita et Romain, 27 ans tous les deux et parents d’une petite Lylou née il y a 6 mois. Ce couple de parisiens a décidé de tout quitter pour s’expatrier en Californie à Los Angeles. Ils veulent tous les deux vivre “le rêve Américain” dans le pays “où tout est possible”. Nikita a vendu son salon de coiffure et Romain a trouvé un poste de Chef dans un resto branché de Hollywood. Sur place, le programme des premiers jours est intense : Trouver un logement, superviser les derniers travaux du restaurant, trouver une crèche. De son côté Nikita ne compte pas devenir femme au foyer. Elle veut se lancer dans la coiffure à domicile. Mais les jeunes Français sont-ils prêts à repartir à zéro, à tout recommencer pour tenter de vivre l’Américan Dream … loin de leur famille ?

Enfin, “Grand Reportages” a suivi Alicia et Julien. Des trentenaires qui habitent sur la côte d’Azur. Julien est pompier à Monaco. Alicia travaille avec son père dans la société familiale qui fabrique des bijoux. Ils ont un fils de 3 ans. Tous les trois vont s’expatrier au Costa Rica, le pays où les habitants seraient les plus heureux au Monde. « On en a marre de l’agitation de la Côte d’Azur et du règne du paraître, explique Alicia. On recherche du calme, on veut être plus proche de la nature ». Le paradoxe, c’est qu’ils ont pour projet d’ouvrir un bar/restaurant sur l’une des plus belles plages du pays, alors qu’ils n’ont jamais travaillé dans la restauration. Dès leur arrivée, ils entament des travaux pour faire de ce lieu, un endroit branché sur le modèle des plages de Saint Tropez... Ils vont aussi construire des petits bungalows pour les louer à des touristes. Les azuréens ne manquent pas de projets mais parviendront-ils à les mener à bien, arriveront-ils s’adapter dans un pays si différent de la France ?

Embarquement immédiat, en deux épisodes, dans les pas de 3 familles françaises, aux quatre coins du monde, alors qu’elles s'apprêtent à vivre… la plus grande aventure de toute leur vie.