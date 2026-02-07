recherche
"13h15 le samedi" de retour au Chalet d'Abondance ce 7 février 2026 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026
Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 7 février 2026 sur France 2, le rêve et le défi de Thomas et Estelle qui se sont rencontrés dans un restaurant...

Thomas et Estelle se sont lancé un défi : ouvrir un chalet gastronomique sur les hauteurs d'Abondance, en Haute-Savoie. "13h15 le samedi" est retourné les voir un an après l'ouverture...

Ils se sont rencontrés dans un restaurant étoilé : d’un côté un chef, de l’autre une responsable de la communication.

De ce coup de foudre est née une ambition : créer leur propre établissement à Abondance en Haute-Savoie.

Un an après notre première rencontre où en sont-ils ?

Un chalet, des travaux, la carte du restaurant, mais aussi les hauts et les bas.

Un reportage de Stéphane Dépinoy, David Geoffrion, Damien Vercaemer et Clément Magnin.

Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
