"Quelle époque !" samedi 7 février 2026, les meilleurs moments à revoir sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 février 2026 188
Samedi 7 février 2026 à partir de 23:55, France 2 vous proposera une compilation des meilleurs moments de “Quelle époque !” parmi les numéros diffusés depuis la rentrée.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Compte tenu de l'heure tardive de diffusion cette semaine en raison des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, France 2 préfère mettre à l'antenne une compilation des meilleurs moments.

La programmation n'est pas communiquée par la chaîne.

Dernière modification le samedi, 07 février 2026 11:19
Suivez nous...