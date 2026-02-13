"Zone Interdite" dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine…

Dimanche 15 février 2026 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouveau numéro de "Zone Interdite" qui vous fera découvrir les secrets d'un nouveau fleuron de la Marine française : la Frégate de Défense et d’Intervention.

À l’heure où la sécurité de la France est plus que jamais un enjeu, les équipes de "Zone Interdite" ont obtenu une autorisation exceptionnelle : filmer la construction du nouveau fleuron de la Marine nationale. Avec ses armements de pointe et ses systèmes technologiques de nouvelle génération, la Frégate de Défense et d’Intervention est un navire révolutionnaire capable d’intercepter des navires, des sous-marins et même des avions de chasse aux quatre coins du globe. Durant plus de deux ans, nous avons pu pénétrer au cœur d’un site stratégique, d’ordinaire inaccessible aux caméras : celui de Naval Group à Lorient (Morbihan). Vous découvrirez le quotidien des ouvriers, ingénieurs et marins chargés de donner vie à ce navire hors-norme.

Le chantier, titanesque, mobilise près de 4 000 personnes, parmi lesquelles Pascal. Ce charpentier, fort de 35 années d’expérience, a une mission cruciale : fabriquer la coque de ce géant d’acier de 122 mètres de long. Une tâche de haute-précision qui requiert un savoir-faire exceptionnel. Durant des mois, Pascal va le transmettre à son apprenti, Maxime, qui espère à son tour être embauché sur le chantier.

À seulement 28 ans, Maelys a, elle aussi, un rôle déterminant dans la construction de cette merveille de technologie. Cette jeune chaudronnière doit, chaque jour, se frayer un chemin dans les entrailles du navire afin d’y faire passer les centaines de kilomètres de câbles qui feront fonctionner les radars et autres systèmes de guidage de missile. Au quotidien, Maelys doit également composer entre son rôle de jeune maman et son travail qui l’oblige régulièrement à se lever au milieu de la nuit.

À la tête du chantier, Yaouen, un ingénieur de 37 ans, cherche chaque jour des solutions afin de faire respecter les délais. Car le carnet de commande de Naval Group est bien rempli. Cinq frégates doivent équiper la Marine nationale dans les prochaines années et quatre autres ont été commandées par la Grèce. La France espère faire de ce navire un succès commercial en le vendant à travers le monde.

Une fois en mer, c’est Nicolas Guiraud qui sera aux commandes de la toute première frégate sortie du chantier. Ce capitaine de vaisseau, dans la Marine depuis 27 ans, aura sous ses ordres 130 marins, parmi lesquels Dylan, un jeune marin-pompier. Plus furtif, plus rapide, mieux armé que jamais, le navire jouera un rôle crucial dans la sécurité de la France. Mais pour cela, le commandant et ses hommes vont devoir passer des mois en mer à tester un par un tous les systèmes dernier cri de la frégate.