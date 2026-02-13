recherche
"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Caroline Dickinson sur RMC Découverte dimanche 15 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 13 février 2026 102
Dimanche 15 février 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Caroline Dickinson.

Caroline Dickinson, une collégienne britannique de 13 ans originaire de Cornouailles, participe à un voyage scolaire en Bretagne. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, alors qu'elle dort dans un dortoir de l'auberge de jeunesse de Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine) avec quatre camarades, un homme s'introduit dans la chambre.

Il viole l'adolescente et l'étouffe à l'aide d'un morceau de ouate pour l'empêcher de crier. Ses amies, bien qu'ayant entendu des bruits de lutte ou de respiration lourde, ne réalisent pas l'horreur de la situation, pensant que Caroline fait un cauchemar. Le corps est découvert au matin par un enseignant.

Quelques jours après les faits, un vaguant local, Patrice Padé, est arrêté. Sous la pression d'une garde à vue éprouvante, il avoue le crime avant de se rétracter. Les tests ADN le disculpent finalement, créant un immense malaise judiciaire.

Face à l'absence de suspect, le juge Renaud van Ruymbeke ordonne une opération sans précédent en France : le prélèvement d'ADN de tous les hommes de la commune et des environs (plus de 3 000 tests).

Le coupable est finalement identifié grâce à une coopération internationale. Francisco Arce Montes, un serveur espagnol et prédateur sexuel récidiviste, est arrêté en mars 2001 à Miami, aux États-Unis, après avoir été reconnu par un agent de l'immigration ayant lu un article sur l'affaire. Son ADN correspond parfaitement aux traces retrouvées sur les lieux du crime. Il s'avère qu'il avait déjà tenté d'agresser une autre jeune fille dans une auberge de jeunesse à Saint-Lunaire quelques heures seulement avant le meurtre de Caroline.

Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Suivez nous...