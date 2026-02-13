"C dans l'air" vendredi 13 février 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 13 février 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Alain Cirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel & Espace.

Ce vendredi à 11:16 précisément, l'astronaute Sophie Adenot s'est envolée pour la Station spatiale internationale à bord de la capsule Crew Dragon de Space X, lancée par une fusée Falcon9. À 47 ans, elle est la deuxième française à aller dans l'espace après Claudie Haigneré, en 2001. Le rêve d'une vie, concrétisée par la mission Epsilon. Objectif : mener plusieurs types d'experiences dans divers domaines tels la médecine, la biologie, la physique des matériaux ou encore afin de préparer des futures explorations habitées vers la Lune ou Mars. S'y ajouteront environ 2h de sport quotidien, les repas, le ménage et d'autres travaux d'entretien...

Sophie Adenot s'est élancée à destination de l'ISS avec deux Américains et un Russe. Cela démontre que la Station spatiale internationale reste un lieu unique de collaboration pacifique. La fin de l'exploitation de ce laboratoire hors-norme est toutefois prévue pour 2030.

Alain Cirou reviendra sur le décollage pour la Station spatiale internationale de la française Sophie Adenot à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX.

François Gemenne, professeur à HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l’homme.

Nicolas Berrod, journaliste, chef adjoint du service Santé Sciences au Parisien - Aujourd’hui en France.

Marine Lamoureux, grand reporter pour La Croix L’Hebdo.

Esther Crauser-Delbourg, économiste de l’eau, fondatrice de Water Wiser.

Éric Brocardi (en duplex au Dévoluy dans les Hautes-Alpes), porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

La tempête Nils, qui a balayé une grande partie du pays d’ouest en est, a fait au moins deux morts et causé des dégâts considérables. Garonne en crue, routes submergées, arbres déracinés, poteaux arrachés et centaines de milliers de foyers sans électricité… Les conséquences se font toujours ressentir après son passage et la vigilance rouge crues est maintenue en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Vingt et un autres départements demeurent en vigilance orange.

« On est sur un phénomène qui est d’une ampleur exceptionnelle, tant par sa localisation géographique, puisque c’est quasi l’ensemble du territoire qui est concerné, que par sa durée », a déclaré ce vendredi matin Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, dans les locaux de Météo-France, en appelant « à la plus grande vigilance ».

D’autant que le répit sera de très courte durée. Dès ce vendredi, une nouvelle tempête « à fort impact », nommée Oriana, va arriver d’Espagne, amener pluies et vents sur le Languedoc, qui se propageront par la suite vers toute la région PACA et la Corse. L’Aude et les Pyrénées-Orientales se préparent à subir des rafales oscillant entre 110 et 130 km/h. Météo-France a d’ailleurs placé neuf départements, dont ces deux-là, en vigilance jaune vent pour samedi.

Harry, Kristin, Leonardo, Nils… et désormais Oriana. Cette nouvelle perturbation est déjà la quinzième tempête recensée en Europe depuis octobre. Pourquoi subit-on une telle série cet hiver ? Cette succession de tempêtes correspond à un « rail de dépressions » tout à fait normal en hiver. Ce qui l’est moins, c’est leur force et leur intensité. Les météorologues pointent les effets du réchauffement climatique.

Un sujet qui préoccupe 87 % des élus municipaux, selon une étude réalisée par le Shift Project. Plus de 99 % des répondants déclarent avoir perçu au moins un effet du changement climatique sur leur territoire, selon cette consultation menée par le groupe de réflexion créé par Jean-Marc Jancovici, auprès de maires et d’élus municipaux ou d’intercommunalités, de juin 2025 à janvier 2026.

« Pour eux, les enjeux environnementaux, ce sont des choses assez concrètes. Ce sont des sujets d’adaptation au changement climatique, parce qu’ils ont des inondations, des canicules », a expliqué Jean-Marc Jancovici au micro de #cdanslair. « Il faut révéler les effets positifs des mesures qu’on cherche à faire passer, parce que personne n’achète de la peine (…) Aujourd’hui, la politique que Donald Trump mène révèle une forme de conscience du fait que le monde est fini. Il n’y aura pas assez de terrain pour tout le monde, donc je vais m’emparer du Groenland. Trump est dans une espèce de politique de l’accaparement qui révèle une forme de lucidité, paradoxalement. L’Europe est considérablement plus naïve. Nous, on est sur un continent complètement dépourvu de ressources, donc notre intérêt, c’est de viser un fonctionnement de l’économie qui puisse faire avec beaucoup moins de ressources que ce qu’on a aujourd’hui », a affirmé le président du Shift Project, dans une interview à retrouver en intégralité dans l’émission du jour.

