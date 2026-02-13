"28 minutes" vendredi 13 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 13 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Pascal Blanchard, historien

Paul Piccarreta, directeur de publication du magazine Le Cri

Géraldine Woessner, rédactrice en chef au Point

Marie Morelle, dessinatrice de presse.

Au sommaire de l'émission :

Cour des comptes, Banque de France… Faut-il supprimer “le fait du prince” ?

Lundi 9 février, Emmanuel Macron a nommé Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Malgré ses compétences en économie, un problème persiste : celle chargée de contrôler l'emploi de l'argent public était ministre des Comptes publics. Elle a donc établi le budget qu'elle devra elle-même contrôler.

La France face au défi du renouvelable : coup de vent ou coup d’arrêt ?

Sébastien Lecornu a dévoilé, jeudi 12 février, la feuille de route de la production énergétique française pour les prochaines années. Elle prévoit une augmentation du nombre de réacteurs nucléaires, mais une hausse moins importante du nombre d'éoliennes et de panneaux solaires. Cette programmation déplaît aux oppositions : trop de renouvelables pour le RN, pas assez pour les Écologistes.

Renaud Dély recevra Émile Sornin et le robot Melchior, qui dévoilent un album à quatre mains : deux humaines et deux robotiques. "Melchior vol.1" intègre de la musique faite par un robot de bric et de broc.

Friedrich Merz et Emmanuel Macron se sont affichés unis dans la forme pour relancer l'économie européenne. Mais des divergences de fond animent les deux leaders européens. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Britney Spears devrait vendre l'intégralité de son catalogue musical pour la modique somme de 200 millions de dollars. Cette décision met en émoi ses fans sur les réseaux sociaux. C’est le "point com" de Natacha Triou.

Mercredi 11 février, deux Français ont décroché l'or olympique en danse sur glace. Guillaume Cizeron et Florence Fournier Beaudry n'ont mis que quelques mois pour perfectionner leur ballet. Mais le duo est cerné par des questions de violences sexistes et sexuelles. C'est l'histoire de la semaine de Claude Askolovitch.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur l'avancée de la colonisation israélienne en Palestine, les photos de la semaine sélectionnées par les invités ainsi que "En théorie" d'Aurore Vincenti qui se demande si sortir les cheveux mouillés peut vraiment nous faire attraper froid.