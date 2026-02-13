"C à vous" vendredi 13 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 6 février 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30 avec le sommaire complet de l'émission.
20:00 C à vous, la suite
Invités en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 17:00 et 17:30 avec le sommaire complet de l'émission.