"Les rencontres de 20h30" avec Surya Bonaly ce 13 février 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 13 février 2026 196
"Les rencontres de 20h30" avec Surya Bonaly ce 13 février 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 13 février 2026 sur France 2, le portrait de Surya Bonaly, l'une des patineuses artistiques les plus emblématiques et singulières de l'histoire du sport français.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Surya, le plafond de glace

"Les rencontres de 20h30" sont à l’heure des Jeux olympiques d’hiver, avec une patineuse française hors norme…

Championne d’Europe, championne de France, la personnalité et la technique exceptionnelle de Surya Bonaly ont bousculé l’histoire du sport français. Elle a créé une figure qui porte son nom, le "Bonaly", un salto arrière jambes tendues pieds décalés avec réception sur un pied. Une figure inédite mais jugée dangereuse et interdite lors des Jeux Olympiques de Nagano en 1998, qui lui a valu une pénalité du jury.

Dans le monde si fermé du patinage artistique des années 1990 (et peut-être encore aujourd’hui), bousculer les codes n’est pas si simple. Pourquoi Surya Bonaly n’a-t-elle jamais décroché une médaille d’or ? Qui mieux que la championne elle-même pour répondre à cette question ?

Une rencontre signée Karine Comazzi, Mathilde Rougeron et Dorian Liscouet.

