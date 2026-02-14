"Grands Reportages" : Du faux dans nos assiettes, un business rentable et risqué pour le consommateur, samedi 14 février 2026 sur TF1

Samedi 14 février 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Du faux dans nos assiettes, un business rentable et risqué pour le consommateur » un document réalisé par Marion Leclercq.

Du vin d’Espagne dans des bouteilles de Bordeaux, des pavés de thon manipulés pour les rendre plus rouges, des cures minceur contenant des substances interdites ou encore des fromages qui semblent en copier d’autres… Les faux aliments s’invitent de plus en plus dans nos assiettes. La fraude alimentaire représente même chaque année 30 milliards d’euros de pertes pour l’industrie.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ceux qui se battent pour démêler le vrai du faux. Ils sont producteurs, chefs d’entreprise ou victimes et ont décidé de s’attaquer à ce fléau.

Dominique Techer vigneron à Pomerol a découvert un immense trafic de faux vins d’Espagne portant sur 5 millions de bouteilles. “Si on ne peut pas acheter une bouteille en toute confiance, je dis que notre métier est vraiment en danger !” Il va se battre lors du procès qui s’ouvre à Bordeaux et qui - il l'espère- aura des vertus dissuasives.

Denis Biascamano importe du thon d’Asie et dénonce les pratiques de certains concurrents. Selon lui, ils trompent les consommateurs en piquant du thon bas de gamme avec des conservateurs et des colorants pour le rendre plus rouge “Quand vous avez un produit qui coûte 10 euros de moins du kilo, les gens aujourd’hui ils vont au prix, mais on leur fait manger n’importe quoi !”

Dans le Jura, Joël Alpy lui aussi se bat depuis 13 ans pour défendre la ligne noire de son fromage AOP, le Morbier. “Aujourd’hui, on se bat contre les copies c’est parce qu'on ne veut pas que d’autres nous prennent notre histoire et nos produits. Le Morbier c’est le nôtre !” Avec son avocate, Joël va mener une longue bataille pour faire cesser ce qu’ils considèrent comme des copies, mais la partie adverse a déjà gagné deux procès…



Jade voulait seulement perdre quelques kilos mais a été gravement intoxiquée par des faux compléments alimentaires soi-disant à base de plantes. “Je m’en suis voulu à mort ce jour-là, je me suis dit comment j ‘ai pu croire quelqu’un sur les réseaux sociaux, je n ‘ai jamais eu tant la rage !” Mais en enquêtant, elle va découvrir un dangereux trafic de substances interdites.

Victimes de fraudes, de contrefaçon, ou de concurrence déloyale, tous se battent pour que cessent ces mauvaises pratiques et que les consommateurs puissent passer à table en toute confiance.