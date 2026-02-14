recherche
"Le monde de Jamy" : Antibiotiques, attention à l'overdose, lundi 16 février 2026 sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 166
Lundi 16 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Le monde de Jamy" qui traite de l’antibiorésistance, la perte d’efficacité des antibiotiques due à leur usage excessif.

« Les antibiotiques, c'est pas automatique »... et pourtant nous continuons à en consommer beaucoup trop. À force d’être utilisés à l’excès, les antibiotiques se révèlent aujourd’hui inefficaces face à certaines bactéries. Il y a urgence : cette « antibiorésistance » pourrait même bientôt devenir la première cause de mortalité dans le monde, prévient l’OMS.

Comment en est-on arrivé là ?

La découverte de la pénicilline, en 1928, avait pourtant permis de sauver des millions de vies. Jamy nous explique le fonctionnement des antibiotiques, dont les Français sont si friands. Et comment de nouvelles bactéries qui leur résistent se sont développées.

Risque-t-on d’en retrouver jusque dans nos assiettes ? Car les antibiotiques sont aussi utilisés dans l’élevage, et les bactéries antibiorésistantes peuvent coloniser notre viande de bœuf ou de poulet. Alors, comment y échapper ? Comment ne pas les propager ? Avec Jamy, nous apprenons les bons gestes à adopter chez le médecin, au travail, en famille et quand nous voyageons.

Jamy nous fait également découvrir le travail étonnant des scientifiques qui cherchent de nouvelles molécules plus efficaces dans les champignons de nos forêts. Car la question est désormais posée : combien de temps nos antibiotiques actuels pourront-ils nous sauver ?

Les intervenants :

  • Pr Tristan Ferry, service des maladies infectieuses - Hospices de Lyon
  • Charlotte Brives, anthropologue CNRS
  • Dr Samy Taha, médecin généraliste
  • Dr Marie-Anne Bouldouyre, infectiologue - Hôpital Saint-Louis (Paris)
  • Emilie Medio, pharmacienne
  • Pr Solen Kerneis, cheffe service risque infectieux - Hôpital Bichat (Paris)
  • Clément Jebely, responsable d'exploitation agricole
  • Quentin Blond, vétérinaire
  • Houda Morakchi, professeur de biologie - école de biologie industrielle
  • Elsa Casalegno, journaliste Que choisir ?
  • Christophe Mercier, microbiologiste et hygiéniste
  • Pr Etienne Ruppé, bactériologiste - Hôpital Bichat (Paris)
  • Arjuna Seetanah, pharmacien aux Pays-Bas
  • Bruno Ventelou, chercheur en économie - Université d'Aix Marseille
  • Marc-André Selosse, biologiste - Muséum national d'histoire naturelle
  • Vincent Libis, chef du projet « Science à la pelle » - Inserm.
