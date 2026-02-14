"C dans l'air" samedi 14 février 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 14 février 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce samedi 14 février 2026, Aurélie Casse reçoit Martial You, éditorialiste économique à RTL et auteur du livre "Les Dindons" (Éd. Robert Laffont), surnom qu'il donne à ces classes moyennes en déclin depuis près de cinquante ans.

Selon le journaliste, les ménages de la classe moyenne gagnent à deux entre 2 362 et 5 084 euros net par mois. Il y ajoute les retraités. Une classe qui représente donc environ deux Français sur trois.

Il estime que Les Dindons ont initialement été trahies par François Mitterrand lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1981 : les classes moyennes paieraient l'addition de la réduction du temps de travail et du passage de l'âge de départ à la retraite à 60 ans.

A cela s'ajoutent les conséquences de la mondialisation, la pression fiscale (l’impôt sur le revenu pesait 3,7 % du PIB au milieu des années 70, contre 10 % aujourd’hui), la dévalorisation du diplôme, les bas salaires... Mais aussi et surtout le coût du logement (les prix ont bondi de 88 % en vingt ans, hors inflation, selon l'Institut Montaigne), compromettant le rêve de la maison individuelle cher des classes moyennes. Les Français sont donc contraints d'arbitrer dans leurs dépenses. Le budget consacré à l'alimentation est ainsi en baisse.

Martial You identifie toutefois ce qu'il appelle une "société de l'abonnement" : une famille peut totaliser plus de dix abonnements. Pour un salaire médian à 2 100 euros net, selon l’Insee, les abonnements représentent plus de 3 % du budget familial.

L'inflation apparue en 2022 a pris à la gorge des classes moyennes déjà exsangues, dont la colère exprimée lors du mouvement des Gilets jaunes n'a pas été prise en considération par des politiques qui leur paraissent déconnectés de la réalité de leur quotidien, comme en témoigne le "piège de la voiture électrique" d'après Martial You. L'éditorialiste considère qu'"au nom de la sauvegarde du climat, on est en train de piéger les moins riches en les faisant plonger dans le rêve de la voiture électrique."

Les classes moyennes vont également devoir faire face aux défis à venir : l'intelligence artificielle, qui menace déjà de détruire leurs emplois, et les réseaux sociaux, qui surfent sur leur colère.

Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et au Nouvel Obs.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Samantha de Bendern, chercheuse en relations internationales à Chatham House.

Muriel Domenach, ancienne ambassadrice de France à l’OTAN.

L'Europe face au mur

Sauver le soldat européen. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a appelé les Européens samedi, devant la Conférence de Munich sur la sécurité, à se ranger derrière la vision de Donald Trump sur l'ordre mondial, tout en prônant la revitalisation du lien avec une Europe « forte ».

« Nous savons que le destin de l'Europe ne sera jamais sans rapport avec le nôtre », a rappelé Marco Rubio ajoutant que les Etats-Unis et l’Europe étaient « faits pour être ensemble ». Le trumpiste a cherché à calmer le jeu, affirmant que les États-Unis seraient « toujours un enfant de l’Europe ».

Le message d’apaisement livré par le responsable américain a offert un contraste saisissant avec le discours incendiaire du vice-président JD Vance l'année dernière contre le Vieux Continent devant la même assemblée. De quoi espérer rétablir le rapport diplomatique avec les Etats-Unis malgré les dissensions depuis un an entre Donald Trump et l'Europe.

En Europe, la Hongrie a toujours entretenu de bonnes relations avec les Etats-Unis, Donald Trump et Viktor Orbán partageant la même vision politique conservatrice. Le dirigeant hongrois s’affiche comme le principal relais du trumpisme sur le continent européen. Et à quelques semaines d’élections législatives très tendues, Viktor Orbán joue sa place. Afin de mobiliser son électorat, l’allié de Vladimir Poutine a désigné son principal adversaire : l’Union européenne.

Symbole des tensions diplomatiques entre l’Europe et les Etats-Unis, le Groenland était au cœur des discussions à Munich. Marco Rubio a rencontré la Première ministre danoise Mette Frederiksen et son homologue groenlandais Jens-Frederik Nielsen au sujet de l’île arctique convoitée par Donald Trump. En janvier dernier, la ministre des ressources du Groenland, Naaja Nathanielsen, s’inquiétait encore des différentes sorties du président américain et de sa volonté d’expansionnisme à ce sujet.

L'Europe est-elle condamnée à être dépendante des Etats-Unis ? La Hongrie, principal relais du trumpisme en Europe ? L'Europe peut-elle lutter face à la volonté d'expansionnisme américain notamment sur le Groenland ?

