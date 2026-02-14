recherche
"28 minutes" samedi 14 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 février 2026 278
Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 14 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Zyad Limam, directeur et rédacteur en chef d’Afrique Magazine,

Mariam Pirzadeh, rédactrice en chef à France 24,

Richard Werly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.fr,

Patrick Chappatte, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Jeux olympiques : un principe de neutralité politique inepte ?

Il n'aura fallu que quelques jours pour que les conflits internationaux s'invitent aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Jeudi 12 février, Vladislav Heraskevych, le porte-drapeau de l'Ukraine, a été disqualifié par le Comité olympique. Le sportif souhaitait concourir avec un casque sérigraphié de plusieurs photos de ses compatriotes athlètes tués pendant la guerre.

Iran : 47 ans après la Révolution islamique, un régime affaibli ou renforcé ?

Mercredi 11 février, l'Iran célébrait le 47e anniversaire de la Révolution islamique de 1979. Malgré la répression meurtrière du début du mois de janvier, des rassemblements, très encadrés par le régime des mollahs, ont pu avoir lieu. Les Iraniens continuent de scander des slogans hostiles à l’ayatollah Khamenei à leurs fenêtres dans certains quartiers de Téhéran.

Renaud Dély reçoit Judith Zagury, metteuse en scène, qui propose de déconstruire notre rapport au loup avec "In bocca al lupo" au théâtre du Rond-Point, à Paris, jusqu’au 21 février. "Dans la bouche du loup" (en français) est une enquête de terrain immersive qui nous plonge dans le quotidien de ces canidés au cœur du Jura suisse.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins britanniques qui voient leur premier ministre Keir Starmer éclaboussé par l'affaire Epstein. Il est reproché à ce dernier d'avoir nommé Peter Mandelson au poste d’ambassadeur britannique à Washington, en décembre 2024, malgré la connaissance de ses liens avec le pédocriminel.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Jimmy Lai. L’ancien magnat de la presse prodémocratie de Hong Kong a été condamné, cette semaine, à vingt ans de réclusion par la justice hongkongaise pour "collusion avec l'étranger" et "publication séditieuse".

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision canadienne. Cette semaine, Donald Trump a menacé de bloquer l'inauguration d'un pont, entièrement financé par le Canada, reliant la ville de Windsor, en Ontario, à celle de Détroit, dans le Michigan, si les États-Unis ne devenaient pas propriétaires de "la moitié, au moins".

Natacha Triou nous invite à méditer sur les oubliés de la Saint-Valentin : les célibataires.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.

Dernière modification le samedi, 14 février 2026 17:15
