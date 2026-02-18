"28 minutes" mercredi 18 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 18 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 18 février 2026 :



4 000 kilomètres parcourus dans l’Antarctique pour étudier la fonte des glaciers

Comprendre comment l'Antarctique réagit au réchauffement climatique : tel est l’objectif de la mission "Under Antarctica Expedition", menée par l'explorateur Matthieu Tordeur et la glaciologue Heïdi Sevestre, sous l’égide de l’Unesco. 4 000 kilomètres parcourus avec un moyen de locomotion pour le moins original, le kite-ski.

De retour du pôle Sud, Matthieu Tordeur et Heïdi Sevestre sont sur le plateau du 28 Minutes ce soir.

Crues historiques en France : nos cours d’eau sont-ils devenus indomptables ?

En France hexagonale, la première quinzaine de février a été la plus pluvieuse depuis 1959, année des premières mesures. Plusieurs perturbations successives, notamment le passage de la tempête Nils, sont à l’origine de cette situation qui touche particulièrement les départements de l’ouest. Mercredi 18 février, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours placés en vigilance rouge. La tempête Pedro, qui arrive sur la Bretagne, devrait encore aggraver une situation déjà catastrophique, les sols étant saturés d’eau. Face à la multiplication des épisodes pluvieux, les questions liées à l’aménagement du territoire se multiplient. En cause, la bétonisation des sols, notamment en zones périurbaines, qui produit des zones imperméables et donc inaptes à l’absorption de l’eau.

Xavier Mauduit se plonge dans l’histoire des relations entre Cuba et les États-Unis, après que le président américain ait qualifié le pays de “nation en faillite”.

Marjorie Adelson s’intéresse aux robots humanoïdes, la vitrine technologique du régime chinois, à l’occasion du Nouvel An.