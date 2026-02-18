"C à vous" mercredi 18 février 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 18 février 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 18 février 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Mort de Quentin Deranque : LFI sous le feu des critiques, le RN en opération dédiabolisation ?

Antoine Oberdorff, journaliste politique à l’Opinion.

Marylou Magal, journaliste politique à l'Express, autrice de "Enquête sur la génération Bardella" (Gallimard)

Plus de 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu, selon une note de Bercy

Eric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)

20:00 C à vous, la suite

Jean-Jacques Annaud pour l’exposition "Le chantier invisible" à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

Paul de Saint Sernin pour son spectacle éponyme.

Charlie Haid, pour son spectacle “Intensément mentaliste”.

Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Albane Auvray, cheffe & co-fondatrice du restaurant “Groot La Tourte” à Paris

