"Ça commence aujourd'hui" mercredi 25 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 25 février 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 En une grossesse, ils sont devenus une famille nombreuse !

Ils pensaient accueillir un enfant, mais en quelques secondes, lors d’une échographie, leur destin a changé. Il n’y avait pas un seul battement de cœur… mais deux, parfois trois… ou même plus !

Comment passe-t-on d’un projet de famille à une tribu en quelques mois seulement ? Comment s’organise le quotidien quand les biberons se comptent à la chaîne et que les nuits deviennent… sportives ?

Entre joie immense, défis logistiques et amour démultiplié, les invitées de Faustine Bollaert racontent ce moment où tout a basculé.

15:05 Orphelines, c'est un être très cher qui les a recueillies

Les invitées de Faustine Bollaert sont orphelines. Elles étaient toutes jeunes lorsqu'elles ont perdu leurs parents et sans ces sauveuses dont elles nous parlent aujourd'hui, peut-être ne seraient-elles pas là pour témoigner de l'amour qu'elles leur portent.

Noémie a vécu une enfance extrêmement heureuse au côté de ses parents et de son petit frère jusqu'à ce que ses parents décèdent à trois ans d'intervalle. Suite à une réunion de famille, Paola, la tante de Noémie, a recueilli ses deux neveux, âgés alors de 16 et 11 ans. Elle est nommée "la sauveuse" par Noémie.

Tiffany a été adoptée à l'âge de trois mois au Brésil. Guy et Evelyne, ses parents adoptifs, sont décédés lorsque Tiffany avait 15 ans dans un accident de voiture. Cette merveilleuse mamie est devenue une seconde maman pour cette jeune femme orpheline par deux fois.

Julia a perdu sa maman à l’âge de dix mois, emportée par un suicide lié à un post-partum particulièrement difficile. Quelques années plus tard, alors qu’elle n’avait que 13 ans, c’est son papa qui s’est éteint, victime d’un cancer. Julia et son frère ont alors été recueillis avec amour par leur grand-mère, Bernadette. Aujourd’hui âgée de 91 ans, Bernadette vient de subir une embolie pulmonaire, elle est actuellement hospitalisée. Julia souhaite lui rendre hommage, pleine de gratitude pour la force, la tendresse et le dévouement dont elle a toujours fait preuve.