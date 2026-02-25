recherche
"Enquête d'action" : Permis de conduire, triche, trafic et corruption sur W9 vendredi 27 février 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 25 février 2026
Vendredi 27 février 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'action" dont le thème sera : "Permis de conduire : triche, trafic et corruption !".

Avec plus d’un million de nouveaux titulaires chaque année, le permis de conduire est le premier examen de France. Pourtant, du code à la conduite, le permis est aujourd’hui au cœur de fraudes massives.

Enquête sur les réseaux qui profitent de nouvelles failles dans l’examen et mettent nos vies en danger.

 

Au cœur du scandale : l’épreuve théorique du code de la route. Depuis 2016, ce sont des sociétés privées qui font passer l’examen. Résultat, la triche a explosé. Sept ans plus tard, la fraude concernerait près de 40 % des examens au code. Des gérants de centres d’examen corrompus vendent l’épreuve pour quelques centaines d’euros. Ils répondent aux questions eux-mêmes, à la place des candidats.

Les équipes du magazine ont retrouvé l’un des plus gros escrocs de France, condamné pour avoir vendu plus de 1 400 codes. Son témoignage pointe la responsabilité d’entreprises réputées qui auraient fermé les yeux sur la triche et prospéré en l’absence de contrôles de l’État.

Côté conduite, c’est la corruption qui gangrène l’épreuve. Pour la première fois, un inspecteur du permis de conduire accepte de témoigner. Il révèle comment, pour 300 à 500 euros par candidat, il a vendu des centaines de permis, n’hésitant pas à recaler des élèves méritants pour ne pas éveiller les soupçons. Un autre trafiquant, au cœur d’une organisation criminelle, nous dévoile les rouages de cette « mafia » où certains complices empochent jusqu’à 50 000 euros par mois.

 

Les conséquences de cette fraude sont graves. Les équipes du magazine ont suivi des conducteurs qui ont acheté leur permis et qui multiplient les infractions aux conséquences parfois tragiques. Faux moniteurs sans diplômes ni assurances, mais aussi loueurs de voitures qui fournissent des bolides à des chauffards sans permis, cette nouvelle délinquance routière mène à des drames. Comme celui de Rachid, 51 ans, fauché par un conducteur au volant d’une voiture de sport louée illégalement.

À noter que ce document a été diffusé sur M6 en novembre dernier dans le magazine "Enquête Exclusive".

Suivez nous...