"90' Enquêtes" : Urgences dans le nord pour la police de Lens à revoir sur TMC vendredi 27 février 2026

Au sommaire du magazine "90' Enquêtes" vendredi 27 février 2026 à 21:10 sur TMC, la rediffusion du document « Urgences dans le nord pour la police de Lens ».

Lens, c’est la ville des « sang et or », l’équipe de foot qui fait la fierté des 350 000 habitants de cette agglomération du Pas-de-Calais.

Mais cette ancienne cité minière affiche aussi un tout autre visage moins glorieux : cambriolages de plus en plus nombreux, accidents la nuit à la sortie des discothèques, et surtout conflits familiaux.

De jour comme de nuit, la police de Lens est sur tous les fronts.

Exceptionnellement, ils ont ouvert à "90' Enquêtes" les portes d’une brigade spécialisée dans la protection des familles, avec une salle particulière au cœur du commissariat pour auditionner dans les meilleures conditions les enfants victimes d’abus ou de violences.

Pour ces policiers spécialisés, tout l’enjeu est de démêler le vrai du faux sur des affaires hautement sensibles.