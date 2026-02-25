recherche
Magazines

"90' Enquêtes" : Urgences dans le nord pour la police de Lens à revoir sur TMC vendredi 27 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 25 février 2026 188
"90' Enquêtes" : Urgences dans le nord pour la police de Lens à revoir sur TMC vendredi 27 février 2026

Au sommaire du magazine "90' Enquêtes" vendredi 27 février 2026 à 21:10 sur TMC, la rediffusion du document « Urgences dans le nord pour la police de Lens ».

Lens, c’est la ville des « sang et or », l’équipe de foot qui fait la fierté des 350 000 habitants de cette agglomération du Pas-de-Calais.

Mais cette ancienne cité minière affiche aussi un tout autre visage moins glorieux : cambriolages de plus en plus nombreux, accidents la nuit à la sortie des discothèques, et surtout conflits familiaux.

De jour comme de nuit, la police de Lens est sur tous les fronts.

Exceptionnellement, ils ont ouvert à "90' Enquêtes"  les portes d’une brigade spécialisée dans la protection des familles, avec une salle particulière au cœur du commissariat pour auditionner dans les meilleures conditions les enfants victimes d’abus ou de violences.

Pour ces policiers spécialisés, tout l’enjeu est de démêler le vrai du faux sur des affaires hautement sensibles.

Dernière modification le mercredi, 25 février 2026 12:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les nouveaux coins secrets des naturistes&quot; dévoilés sur CSTAR vendredi 27 février 2026

"Les nouveaux coins secrets des naturistes" dévoilés sur CSTAR vendredi 27 février 2026

25 février 2026 - 12:04

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes&quot; : Urgences dans le nord pour la police de Lens à revoir sur TMC vendredi 27 février 2026

"90' Enquêtes" : Urgences dans le nord pour la police de Lens à revoir sur TMC vendredi 27 février 2026

25 février 2026 - 11:57

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magaz…

24 février 2026 - 11:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...